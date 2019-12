Violences conjugales: cinq podcasts pour mieux comprendre

Depuis quelques mois, les mots « violences conjugales » et « féminicide » sont dans l’actualité et… dans beaucoup de podcasts. Rien d’étonnant pour un médium qui s’épanouit autour des sujets liés à l’intime. Comment comprendre ce phénomène qui éclot dans le secret des foyers, mais touche au moins 220 000 femmes chaque année en France ? Pourquoi et comment la spirale de la violence s’installe-t-elle dans un couple ? Est-il possible d’en sortir ? Que fait l’État ? Télérama vous propose d’écouter cinq émissions qui tentent de répondre à ces questions.