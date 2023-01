Interdiction, sécurité : rencontre avec des chasseurs du Puy-de-Dôme après une battue au renard

SermentizonSermentizon (Puy-de-Dôme).– Ils s’appellent Boris, Alain, William, René, Cédric et Julien, sont âgés de 24 à 83 ans. Tous pratiquent la chasse, qu’ils ont apprise avec leur père et leur grand-père, depuis leur plus jeune âge. Certains se connaissent depuis la maternelle. Membres de la société de chasse de Sermentizon, une commune de 580 âmes sur les contreforts des monts du Livradois (Puy-de-Dôme), ils se sont réunis ce samedi matin pour une battue au renard et ont accepté, entre deux affûts, de répondre aux questions de Mediapart sur les mesures de sécurité annoncées lundi dernier par le gouvernement.