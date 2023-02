Tarnac entre en résistance pour sauver ses arbres

TarnacTarnac (Corrèze).– Sébastien Richalet et ses trois bûcherons turcs ne travailleront pas aujourd’hui. Le salarié du gestionnaire de forêts Argil est arrivé à 7 h 45 ce lundi matin à La Chapelle, un lieu-dit situé à deux kilomètres et demi du village de Tarnac (350 habitants, dans le nord de la Corrèze) pour procéder au lancement d’une coupe rase de six hectares dans une belle forêt de feuillus, principalement des chênes et des hêtres, qu’on surnomme le bois du Chat.