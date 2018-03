Yves Saint Laurent déshabille le fisc

Lorsque le créateur vedette Hedi Slimane a pris les rênes de la maison Yves Saint Laurent en 2012, il a choqué les puristes en rebaptisant la griffe « Saint Laurent Paris ». Il aurait tout aussi bien pu l’appeler « Saint Laurent Lugano ». Si son chic restera toujours parisien, c’est en Suisse qu’atterrissent les profits de la marque fondée par le mythique couturier et son compagnon Pierre Bergé – décédés respectivement en 2008 et en septembre 2017.

Selon des documents confidentiels obtenus par Mediapart et transmis au réseau de médias d’investigation European Investigative Collaborations (EIC) , l’entreprise Yves Saint Laurent a évadé environ 180 millions d’euros d’impôts en France entre 2009 et 2017,un montagecousu main par sa maison mère Kering (ex-Pinault-Printemps-Redoute), propriété de la famille Pinault.

À la suite du rachat de la griffe en 1999, Kering a intégré Yves Saint Laurent au système d’évasion fiscale opéré en Suisse pour ses six marques de luxe (hors joaillerie), dont l’italienne Gucci et une autre griffe tricolore, Balenciaga. Laquelle a donc aussi éludé des millions d’euros d’impôts en France, sans qu’on puisse à ce stade en calculer le montant précis.

Embed from Getty Images Francois-Henri Pinault, son épouse Salma Hayek (à droite) et la rédactrice en chef de « Vogue » USA Anna Wintour lors du défilé Yves Saint Laurent à Paris, en octobre 2015.

La justice française va-t-elle se saisir de l’affaire ? C’est un vrai risque pour Kering, puisque Gucci est déjà poursuivie pour fraude fiscale en Italie pour avoir éludé 1,3 milliard d’euros d’impôts en utilisant exactement le même système (lire notre enquête ici).

Selon nos informations, Bercy a pour sa part lancé un contrôle fiscal sur Yves Saint Laurent début 2016. Le contrôle était toujours en cours à la mi-2017, sans qu’on sache si les inspecteurs ont découvert l’existence du système d’évasion fiscale en Suisse.

La combine est à l’opposé de la transparence des célèbres blouses imaginées par le couturier. Elle passe par une sous-filiale suisse de Kering, Luxury Goods International (LGI). Laquelle gère plusieurs entrepôts dans les environs de Lugano, où Kering a négocié un accord fiscal (ruling) extrêmement favorable : environ 8 % d’impôts sur les bénéfices, contre 33 % en France.

La société française Yves Saint Laurent SAS a accordé à LGI la gestion de sa logistique, mais surtout le monopole de la vente de tous ses produits dans le monde entier. Résultat : lorsque les boutiques YSL ou les grands magasins comme le Printemps commandent des robes ou des sacs à main, c’est LGI qui envoie la facture et encaisse l’argent.

Une deuxième manœuvre contribue à enrichir la société suisse. Du temps où la maison de luxe parisienne était gérée par Pierre Bergé, la propriété de la marque Yves Saint Laurent pour le territoire américain avait été logée dans une discrète société suisse ; elle a ensuite été transférée par Kering à LGI, en 2002. Les royalties de la marque aux États-Unis atterrissent donc aussi à Lugano.

Luxury Goods International rémunère ensuite Yves Saint Laurent SAS a minima, sous forme de redevances pour l’usage de sa marque. En clair, le siège parisien de l’entreprise, installé dans un immeuble de la très chic avenue George-V, est payé au lance-pierre, rabaissé au rang de sous-traitant bas de gamme de l’entrepôt suisse de Kering.

Le système n’a, au départ, pas servi à grand-chose. Jusqu’au début des années 2010, Yves Saint Laurent était une belle endormie à peine rentable. Les ventes ont littéralement explosé à partir de 2012 grâce au créateur français Hedi Slimane (remplacé en 2016 par le Belge Anthony Vaccarello) qui a révolutionné la maison, des collections à l’esprit rock au design des magasins. Résultat : YSL est devenue une cash machine très profitable, dont le chiffre d’affaires a quadruplé en cinq ans pour atteindre 1,5 milliard d’euros en 2017.

© Donatien Huet / Mediapart

Mais l’État n’en a pas vu la couleur. Entre 2009 et 2017, la marque a généré 1,1 milliard de résultat opérationnel, dont 550 millions sont partis en Suisse chez LGI… et seulement 7 millions chez Yves Saint Laurent SAS – moins de 1 % du total ! Résultat : le siège parisien a réglé seulement 430 000 euros d’impôts sur les sociétés sur la même période, éludant le paiement d’environ 180 millions d’euros au fisc français, selon l'enquête de Mediapart et de l'EIC.

Est-il bien légal de déshabiller financièrement Saint Laurent Paris à ce point ? La réglementation fiscale indique qu’une société doit payer ses impôts là où elle dispose d’établissements stables. En clair, là où le travail est fait. Le problème, c’est qu’à part faire transiter les collections dans ses entrepôts, la société suisse LGI ne fait pas grand-chose pour Yves Saint Laurent.

Officiellement, LGI commercialise les produits auprès des magasins. Mais une recherche sur le réseau social LinkedIn montre que les cadres chargés de ce travail déclarent tous travailler à Paris. Il y a par exemple le directeur des ventes en gros à l’export et plusieurs de ses collaborateurs, ainsi que le responsable des stocks en magasin. Même le responsable des fournisseurs et de la logistique n’est pas basé chez LGI dans le canton du Tessin, où sont pourtant situés les entrepôts.

Le siège de la maison Yves Saint Laurent, avenue George-V à Paris. © Google Street View

Dans ses comptes annuels, Yves Saint Laurent SAS assure qu’elle se contente de gérer les marques et de fournir desau groupe. Notre enquête sur LinkedIn montre pourtant que les cadres chargés de toutes les fonctions clés (création, commerce, marketing, ventes, magasins) sont bien basés au siège de l’avenue George-V.

Chez Gucci, Kering a tenté de justifier la situation en transférant fictivement des cadres dans le canton suisse du Tessin (lire notre enquête). Mais le plan n’aurait pas fonctionné chez Saint Laurent. Difficile de prétendre que les salariés français prennent l’avion tous les jours pour aller travailler en Suisse. Et on voit mal ces cadres baignant dans l'univers du luxe parisien accepter d’abandonner le quartier des Champs-Élysées pour une zone industrielle de la banlieue de Lugano.

La situation est identique pour Balenciaga, la seconde maison de luxe française de Kering, qui a elle aussi réduit ses impôts grâce à LGI. Ses comptes ne sont pas publiés par le groupe. Selon nos informations, la griffe fondée par Cristobal Balenciaga a réalisé environ 450 millions de chiffre d’affaires l’an dernier et a toujours été rentable depuis son rachat par Kering en 2001. Mais faute de connaître le montant de ses profits logés en Suisse, nous n’avons pas pu estimer celui des taxes auxquelles l’entreprise a échappé en France.

Contacté par Mediapart, le groupe Kering n'a répondu à aucune de nos questions sur Yves Saint Laurent et Balenciaga. Le groupe s'est contenté de nous indiquer par courriel (à lire dans l'onglet Prolonger) que « chacune des sociétés du groupe implantées en Suisse exerce une activité économique effective en lien direct avec l’activité commerciale des marques du groupe » et que la « situation est bien connue des autorités fiscales helvétiques, italiennes et françaises ».