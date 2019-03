«Gilets jaunes» blessés: l’arsenal policier en accusation

C’est ce qu’un syndicaliste policier appelle « le scénario catastrophe ». « On a tiré plus de cartouches en trois mois qu’on en a tiré depuis l’arrivée du lanceur de balles de défense dans la police nationale, en 2007 », souligne-t-il. Selon les chiffres communiqués au Sénat, du 17 novembre 2018 au 5 février 2019, environ 14 500 balles en caoutchouc ont été tirées par les forces de sécurité en France dans le contexte des manifestations des « gilets jaunes ». Une partie de ces munitions, de courte portée, serait responsable d’un certain nombre d’« erreurs de tirs », selon des sources syndicales, jointes par Mediapart.