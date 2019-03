«Marche du siècle» pour le climat: gilets jaunes et militants écologistes défilent côte à côte à Paris

Ce 16 mars devait être la grande convergence des colères et des luttes. Et ce fut le cas. La « Marche du siècle », avec notamment un défilé sur l’urgence climatique et sociale, a rassemblé plus de 100 000 personnes à Paris et 350 000 en France selon les organisateurs. Le cabinet Occurrence, dont Mediapart est partenaire pour mesurer la participation aux manifestations, a comptabilisé 45 000 manifestants dans la capitale, auxquels se sont ajoutées près de 5 000 personnes pour le défilé des solidarités et contre les violences policières.