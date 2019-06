Pour le retour de Ralph, lycéen expulsé à quelques jours du bac

Le Républicain lorrain raconte l’expulsion d’un lycéen de Sarreguemines (Moselle), Ralph, originaire du Burundi et arrivé en France avec sa mère en novembre 2018. Inscrit en terminale au lycée Jean-de-Pange, et déjà admis à la fac à Nancy, il a été expulsé et placé en centre d’accueil en Belgique. Une pétition réclame son retour en France.