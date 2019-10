A Paris, huit décrocheurs de portraits de Macron condamnés à 500 euros d’amende

Coupables et condamnés. Mercredi 16 octobre, le tribunal de grande instance de Paris a condamné huit militants du climat à 500 euros d’amende ferme pour avoir participé à trois décrochages de portrait présidentiel dans des mairies parisiennes en février dernier. C’est la troisième fois que des militants participant à la campagne « Décrochons Macron », qui a pour but de dénoncer l’inaction de l’exécutif pour le climat, sont condamnés. Cette sanction parisienne est la plus sévère.