Un millier de migrants encore "en errance" à Paris, dit MDM

16 novembre 2017 Par Par Agence Reuters

Un millier de migrants se trouvent toujours en situation d'"errance" à Paris et en Seine-Saint-Denis malgré le souhait exprimé en juillet par Emmanuel Macron de ne plus avoir d'ici la fin de l'année "des hommes et des femmes dans les rues", rapporte jeudi Médecins du Monde.