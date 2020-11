Le Covid sème la pagaille dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile

Au bout du fil, la voix est enrouée. Dans la chambre qu’elle partage avec une autre femme dans un Centre d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada) d’Île-de-France, Ines* songe aux dernières semaines qu’elle a vécues. « Ça a commencé par de la fièvre et une toux importante début octobre, se souvient-elle. Je suis allée à l’hôpital pour me faire tester, mais on m’a répondu qu’il fallait attendre une certaine période d’incubation, soit huit jours, avant de faire le test. »