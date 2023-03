À l’université de Caen, une occupation étudiante pour lutter contre « la dépolitisation et l’individualisme »

DepuisDepuis l’esplanade principale de l’université, ensoleillée et verdoyante, on ne distingue rien qui sorte du cours normal des choses. Il faut contourner plusieurs bâtiments et traverser un parking afin de parvenir devant une petite porte donnant accès au bâtiment E. Marie, 18 ans, étudiante en première année de licence d’anglais, organise l’accueil. « On pensait être expulsés ce matin, mais on est encore là », se réjouit la jeune femme, pull blanc, bonnet vert sur la tête, enveloppée dans un plaid gris.