La police se sert de plus en plus souvent de drones pour surveiller la circulation routière et dresser des procès-verbaux contre quiconque ne respecte pas les règles du code de la route. Le Parisien raconte ainsi que mardi dernier, « pour la première fois dans l’Essonne, une opération de contrôle a été mise en place sur l’A126, cet axe reliant l’A6 et l’A10 à hauteur de Wissous, avec l’appui de drones pour traquer les comportements dangereux des motards ». Le journal ajoute : « Ces engins volants, capables de filmer à plus d’un kilomètre de distance, avaient déjà été utilisés ces derniers mois pour verbaliser dans le Val-d’Oise, la Seine-et-Marne et les Hauts-de-Seine. »