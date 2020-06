Le retour à l’école s’organise en catastrophe

L’accouchement du nouveau protocole sanitaire a été plus long que prévu. Il a fallu trois jours pour connaître les grandes lignes des modalités de reprise à l’école, dont le principe avait été annoncé par surprise dimanche par Emmanuel Macron. Le temps que les administrations se calent et que le ministère de la santé rende ses arbitrages auprès de celui de l’éducation. Les personnels n’ont plus que deux jours pour s’organiser.