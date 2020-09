Vaccin contre le Covid-19: le lobby pharmaceutique se dédouane par avance

Même les producteurs de vaccins contre le Covid-19 craignent des effets secondaires liés à la rapidité de leur développement. À tel point qu’ils ne veulent pas assumer les éventuelles indemnisations financières des victimes potentielles. Le lobby pharmaceutique à l’échelle du vieux continent, et plus particulièrement la division Vaccines Europe (1) de la Fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques (EFPIA), l’a affirmé tel quel dans une note adressée à ses adhérents dès le mois de mai 2020.