François Gabart améliore de plus de 6 jours le record du tour du monde en solitaire

Quarante-deux jours, 16 heures, 40 minutes et 35 secondes, c’est le temps qu’il aura fallu à François Gabart pour établir un nouveau record du tour du monde en solitaire. Le navigateur français a franchi la ligne d’arrivée ce dimanche à 2 h 45, au large de l’île d’Ouessant, là d’où il était parti le 4 novembre dernier. Il a largement battu le record que Thomas Coville avait établi l’année dernière, le 25 décembre, avec 49 jours et 3 heures. Gabart améliore donc la précédente marque de plus de 6 jours (précisément 6 jours, 10 heures et 23 minutes). Il a rejoint le port de Brest dans la matinée de dimanche.