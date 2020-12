20 ans de loi SRU: la mixité sociale en faillite

«Tant que l’offre dans les villes qui ont peu de logements sociaux n’augmentera pas, on ne supprimera pas les ghettos », soutenait Louis Besson, secrétaire d’État au logement, lors de l’examen de la loi SRU en 2000. Vingt ans plus tard, la ministre du logement, Emmanuelle Wargon, pose le même constat et fait la même promesse (dans une tribune publiée dans le JDD le 5 décembre) : « En finir avec les ghettos ! » Une envolée qui résonne comme un constat d’échec pour l’un des objectifs de cette loi : la mixité sociale.