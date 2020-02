Haute fonction publique: la pantalonnade du rapport Thiriez

Quand le 25 avril 2019, lors d’une conférence de presse organisée pour essayer d’apaiser la colère des « gilets jaunes », Emmanuel Macron avait annoncé son intention de supprimer l’École nationale d’administration (ENA) « pour bâtir quelque chose qui fonctionne mieux », et de mettre également « fin aux grands corps », dont l’Inspection des finances, le Conseil d’État et la Cour des comptes, on a pu craindre qu’il ne s’agisse d’une embrouille.