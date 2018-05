Attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray: le parquet classe la procédure ouverte pour «faux» et «usage de faux»

« À l’issue des investigations menées par l’Inspection générale de la police nationale (IGPN », la procédure ouverte des chefs de « faux et usage de faux » et « accès ou maintien frauduleux et modification frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mise en œuvre par l'État » a été classée sans suite, a annoncé le parquet de Paris confirmant une information du Figaro, « l’enquête n’ayant pas révélé d’infraction pénale », précise le parquet.