Les personnes atteintes de troubles psychiques ont été plus nombreuses à mourir du Covid et moins soignées

MichaëlMichaël Schwarzinger, médecin et chercheur en santé publique au CHU de Bordeaux, n’en revient pas : parmi les facteurs de risque face au Covid, « on a parlé de l’obésité, de l’hypertension, mais jamais des maladies psychiatriques. Or la surreprésentation de ces malades est énorme, spectaculaire, on est passés à côté du problème ».