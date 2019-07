France Télécom: sept acteurs du procès racontent

Ils ont assisté, observé le très long procès France Télécom (rebaptisée Orange en 2013). Certains se sont assis dans la salle du tribunal de Paris chaque jour d'audience, entre le 6 mai et le 11 juillet 2019. Ils ont témoigné, porté plainte, été victimes de la crise profonde qui a secoué l’entreprise entre 2006 et 2009, conduit au suicide de plusieurs salariés et à la souffrance aiguë d’un grand nombre. Sept personnalités racontent à Mediapart ce procès exemplaire, historique, mais au goût « d’inachevé ». Le jugement doit être rendu le 20 décembre.