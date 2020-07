Le «racisme environnemental», une bombe politique

Moins d’argent pour la police, plus pour le droit à un air propre : la proposition de loi s’intitule « Respire » (« Breathe »). Elle est défendue par le Movement for Black Lives (M4BL) – une coalition de collectifs antiracistes créée en 2014 aux États-Unis –, lié à Black Lives Matter. Et elle entend répondre au cri de George Floyd, étouffé sous le genoux d’un policier blanc à Memphis le 25 mai dernier : « Je ne peux pas respirer ! »