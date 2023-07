Migrations Reportage

Dans les Alpes-Maritimes, un « Emmaüs Roya » qui conjugue agriculture et social

C’est une première en Europe et c’est Cédric Herrou qui en est à l’initiative. La structure, où vivent aujourd’hui neuf personnes étrangères et trois enfants, approvisionne la vallée en produits locaux et bio et a permis d’apaiser les relations avec les habitants les plus réfractaires à la présence d’étrangers.