Cannabis: un maire LR pro-légalisation tient tête à Darmanin

En cette rentrée pandémique, sécuritaire et séparatiste, l’initiative d’Arnaud Robinet détonne et ouvre des perspectives sur d’autres fronts. Le 8 septembre, le maire Les Républicains (LR) de Reims a adressé une lettre au premier ministre (lire ci-dessous) dans laquelle il propose « d’ouvrir un débat national sur le cannabis, sa consommation, son impact sanitaire et sécuritaire », sans exclure l’hypothèse d’une « légalisation ».