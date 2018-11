«Gilets jaunes»: le gouvernement reste sourd, l’opposition appelle à maintenir la pression

« Le cap que nous avons fixé est le bon et nous allons le tenir. » Au lendemain d’une journée de mobilisation qui a réuni quelque 300 000 « gilets jaunes », selon les chiffres du ministère de l’intérieur, autour de la hausse du prix du carburant et plus généralement sur la question du pouvoir d’achat, le premier ministre qui était dimanche soir l’invité de France 2 a douché les espoirs des manifestants.