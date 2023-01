Comment l’État expulse de plus en plus les pauvres

PendantPendant trois ans, de fin 2012 à 2015, Camille François a réalisé une enquête inédite en banlieue parisienne dans différents services de l’État chargés des expulsions locatives. Sociologue et enseignant-chercheur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et au Centre européen de sociologie et de science politique (CNRS), il en a tiré un livre baptisé De gré et de force. Comment l’État expulse les pauvres (La Découverte).