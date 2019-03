Buzyn fait machine arrière sur l'âge de départ à la retraite

19 mars 2019 Par Par Agence Reuters

La ministre de la Santé et des Solidarités, Agnès Buzyn, dont les propos sur un possible report de l'âge légal de départ à la retraite ont créé la surprise et suscité l'ire des syndicats, a assuré mardi que cette question n'était pas envisagée.