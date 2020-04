Le drame des familles éloignées de leurs proches

«Elle avait 86 ans, et j’avais pour habitude de dire qu’elle avait encore toutes ses dents. » Les mots, les larmes retenues et les dates floues se bousculent dans la bouche de Manon. Sa grand-mère est décédée des suites du Covid-19. Emportée si vite. La même grand-mère qui, quelques semaines plus tôt, jonglait entre ses plats arméniens, son club de cartes et les soins qu’elle apportait à son mari malade. « Et maintenant, mon grand-père est seul, on le voit pleurer de loin et on ne même peut pas l’embrasser », souffle Manon.