La police charge la justice, le PS et le PCF au garde-à-vous

Sourires détendus et écharpe tricolore autour du manteau, ils débarquent, mercredi 19 mai, sous les fenêtres de l’Assemblée nationale : des élus d’extrême droite, dont le numéro 2 du parti de Marine Le Pen, Jordan Bardella, le député Rassemblement national (RN) Sébastien Chenu, son collègue eurodéputé Thierry Mariani, mais aussi Robert Ménard, Philippe de Villiers, Jean Messiha et Éric Zemmour. Croisés aussi : les présidents de région Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, le député Francis Chouat, proche de Manuel Valls passé à La République en marche (LREM)... Et plusieurs élus issus des rangs du Parti socialiste (PS) et du Parti communiste (PCF).