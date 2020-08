Enseignants et parents s’inquiètent de vivre une nouvelle rentrée chaotique

Cinq mois se sont écoulés depuis le 12 mars, le jour où Emmanuel Macron a annoncé la fermeture des crèches, des écoles, des collèges, des lycées et des universités. C’était au cours d’une de ses allocutions télévisées, avant même que le confinement général ne démarre. Depuis, élèves, enseignants et parents sont passés par l’école à la maison, un retour en classe optionnel et progressif, puis obligatoire, deux semaines avant les vacances d’été.