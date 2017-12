Systra en examen après l’accident de TGV en Alsace

19 décembre 2017 Par Par Agence Reuters

Systra, une filiale d'ingénierie de la SNCF et de la RATP, a été mise en examen pour homicides et blessures involontaires dans l'enquête sur l'accident d'une rame d'essai du TGV Est qui a fait 11 morts et 21 blessés le 14 novembre 2015 en Alsace, a-t-on appris mardi de source judiciaire.