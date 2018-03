Chômage: le gouvernement adoucit le discours, mais durcit le contrôle

Le gouvernement dévoile enfin son jeu, mais en partie seulement. Lundi 19 mars en fin d’après-midi, les syndicats et les organisations patronales avaient rendez-vous au ministère du travail pour connaître les orientations qui seront retenues sur le contrôle et l’accompagnement des chômeurs, dans le projet de loi de réforme de l’assurance-chômage et de la formation professionnelle. Ce n’est pas trop tôt. Le texte devrait arriver au Parlement fin avril, et sera envoyé dans les prochains jours au Conseil d’État. Au départ, ces mesures devaient être dévoilées autour du 20 janvier, mais l’exécutif a finalement pris son temps, sans doute conscient de leur caractère explosif.