Violences sexuelles: le grand cafouillage du gouvernement

Annoncé en octobre 2017, le projet de loi sur les violences sexuelles et sexistes sera présenté mercredi en conseil des ministres. Le gouvernement a renoncé, au dernier moment et après avoir communiqué dessus pendant des mois, à l'une des mesures phares du texte : la création d'une présomption de viol en cas de relation sexuelle entre une adulte et un mineur de moins de quinze ans.