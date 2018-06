A Bure, une vague de perquisitions sans précédent de militant·e·s anti-Cigéo

La plus grosse vague de perquisitions depuis le début de la mobilisation contre le projet Cigéo d’enfouissement des déchets nucléaires : au moins dix lieux ont été perquisitionnés et sept personnes placées en garde à vue, mercredi 20 juin, à Bure (Meuse) et dans ses environs, par le procureur de la République de Bar-le-Duc Olivier Glady, lors d'une opération policière de grande ampleur réunissant 200 gendarmes, enquêteurs et militaires.