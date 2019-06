Menacé de prison, Patrick Balkany livre quelques «regrets» crépusculaires

Limiter les dégâts, reconnaître uniquement ce qui doit l’être, éviter à tout prix la prison : voici, dans les grandes lignes, en quoi a consisté la défense de Patrick Balkany pendant ces six longues semaines passées devant le tribunal correctionnel de Paris. Après le premier procès pour fraude fiscale, le plus rapide des deux, le maire (LR) de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) a dû s’expliquer sur des accusations plus graves de blanchiment aggravé, prise illégale d’intérêts et corruption passive (sans oublier une fausse déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique).