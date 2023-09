Libertés publiques

Le caractère religieux « par nature » de l’abaya débattu devant le Conseil d’État

La plus haute juridiction administrative a examiné un second recours en référé contre la note du ministère de l’éducation nationale interdisant l’abaya dans les collèges et lycées. Les débats ont porté notamment sur la manière de déterminer comment un vêtement ample et long peut être qualifié, ou non, de signe religieux.