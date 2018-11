Après les effondrements de la rue d’Aubagne à Marseille, Le Monde a cherché à comprendre la vie quotidienne dans un immeuble insalubre de Saint-Denis. Au 71-73 avenue Wilson, on ferme des portes qui n’en sont pas, on doit faire avec des plafonds qui menacent de s’effondrer et on doit dormir au milieu des rats…, tout cela dans l’indifférence des syndics, qui délaissent ces immeubles peu rentables, même si l’accident de Marseille semble avoir changé les choses. Pour l’instant.