Des médias s’associent pour un comptage indépendant des manifestants

Pour essayer d’en finir avec les grands écarts incohérents sur les chiffres ! Le 22 mars, Mediapart s’associe à une vingtaine de rédactions, de différents types de médias et de divers bords politiques (AFP, France Inter, France Info et France Culture, Europe 1, RTL, RMC, BFM-TV, CNews, France 2, Le Figaro, Le Parisien, Libération, La Croix et la presse régionale et départementale, représentée par l’Union de la presse en région) pour faire effectuer et diffuser un comptage indépendant du nombre de manifestants à Paris. Deux défilés sont prévus, l’un organisé par les syndicats de la fonction publique, l’autre par les cheminots, et ils se rejoindront sur la place de la Bastille. Quelques minutes après la fin de la manifestation, le collectif de médias sera en mesure de divulguer un chiffrage indépendant de ceux de la préfecture de police et des organisateurs.