A Paris, la mobilisation sur le climat a trouvé son QG

Un groupe d’une vingtaine de personnes se presse dans l’entrée. Quelques retardataires referment doucement la porte. Des trentenaires, des « quadras », un père de famille et ses deux fils. Un tatoué à légère crête, un jeune travailleur (ou étudiant ?) à lunettes et veste. Certains en arrivant croisent Vincent Verzat, youtubeur de l’équipe Partager c’est sympa, et le saluent – « Bravo pour ce que vous faites », « C’est grâce à vous que je suis là ». Le jeune homme remercie.