Le cataclysme annoncé et redouté ne s’est pas encore produit. Comme le soulignait le premier ministre Édouard Philippe lors de sa conférence de presse du dimanche 19 avril 2020, « l’évolution de l’épidémie est sous contrôle » dans les départements et les collectivités d’Outre-mer. « Par rapport à l’avancée du virus [en France hexagonale] les mesures [y] ont été prises très tôt afin de préserver les territoires, la circulation du virus est faible et le système hospitalier a tenu grâce à une solidarité nationale. »