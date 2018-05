Comparutions immédiates, justice «fast and furious»

« Bienvenue aux comparutions immédiates de Bobigny, “compa” ou “flags” pour les intimes. À ces audiences express, les prévenus défilent comme sur une chaîne d'assemblage. Ils y sont jugés directement après la garde à vue, vingt, trente minutes chacun. Quitte à ce qu'on en oublie vite leurs visages. Souvent comparée à de la “justice fast food”, cette procédure de speed dating entre juges et délinquants a piètre réputation. En février encore, vingt-six associations liées à l'univers carcéral tançaient cette procédure “la plus pourvoyeuse d'incarcération”, expédiant 8,4 fois plus en prison qu'une audience classique. »