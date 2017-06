« On n’est pas en marche, mais on veut que ça marche ! » Fraîchement réélu dans sa circonscription des Hauts-de-Seine, le député LR Thierry Solère a réuni ce mercredi à l’Assemblée le groupe des « constructifs », dont il avait annoncé la création mardi matin sur France Inter. La création du groupe baptisé « Les Républicains constructifs UDI et indépendants », comme l'ont indiqué lors d'une conférence de presse commune ce mercredi Thierry Solère et Jean-Christophe Lagarde, le patron de l'UDI, vient acter la division de la droite face au nouvel exécutif.