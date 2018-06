« Le congé parental pour les pères a été voté », se réjouissaient certains médias en juillet 2014, lors de l’adoption du projet de loi sur « l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ». Le Parlement a affirmé « la capacité de ce pays à faire le dernier saut qui lui manquait encore pour permettre aux hommes et aux femmes de vivre l'égalité réelle », déclarait la ministre des droits des femmes, Najat Vallaud-Belkacem. Près de quatre ans plus tard, cette réforme du congé parental, censée inciter les pères à prendre ce congé, se révèle un échec total sur ce plan.