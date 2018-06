Mieux défendre les lanceurs d’alerte: le nouveau projet de Mediapart

Pour avoir voulu révéler une vérité gênante et d’intérêt public, les lanceurs d’alerte perdent souvent tout ou partie de leur vie : leur emploi, leur santé, leur vie privée… Mediapart a décidé de s’associer à une fondation américaine, The Signals, et à des médias internationaux, pour mieux les protéger et mieux diffuser leurs informations. Premier thème de révélations choisi : les données personnelles, récupérées et exploitées par des États et des entreprises.