Pour le Conseil d’État, le RN est bien d’extrême droite

QuoiQuoi qu’il en dise, le Rassemblement national (RN) est bel et bien un parti d’extrême droite. Le Conseil d’État l’a rappelé, jeudi 21 septembre, en rejetant le référé déposé en urgence par le mouvement de Marine Le Pen, dans la perspective des élections sénatoriales de dimanche. Le RN avait attaqué la circulaire du ministère de l’intérieur qui fixe les nuances et les « blocs de clivage » pour les élections. En cause : la catégorisation dans le bloc « extrême droite » du parti. L’entreprise de « dédiabolisation » est donc passée par une audience, expéditive, devant la plus haute juridiction de France.