Outre-mer: Macron répond aux crises par la souveraineté française

21 octobre 2019 Par Mary Bildy

À partir de ce mardi 22 octobre et pour quatre jours, le président Macron sera en déplacement à Mayotte, aux îles Éparses et à La Réunion, des territoires français de l’océan Indien en proie à des crises graves et parfois violentes. Son voyage est l’occasion d’une démonstration de puissance, notamment en direction des pays de la zone, avec lesquels les conflits post-coloniaux de souveraineté sont récurrents.