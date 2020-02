Entre le 1er janvier et le 19 février, huit personnes sont mortes dans des accidents de la route dans les rues de Paris. C'est cinq de plus que sur la même période en 2019. La préfecture de police accuse les grèves, mais l'impact pourrait être indirect. L'usage des nouvelles mobilités a explosé et les personnes utilisant nouvellement vélos et trottinettes manquent d'expérience. Les feux rouges grillés causent nombre d'accidents.