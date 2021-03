Mosquée de Pantin: comment mairie et préfecture ont pris en main les affaires du culte

22 mars 2021 Par Lou Syrah

Derrière les grandes déclarations d’intention, sur fond de lutte contre le « séparatisme » et de recherche de responsables après la mort de Samuel Paty, Mediapart raconte comment les pouvoirs publics, Gérald Darmanin et le maire PS de la ville Bertrand Kern en tête, ont manœuvré pour obtenir le départ du recteur de la mosquée, jusque-là défendu par les autorités locales, et organiser sa succession. Très loin de la laïque séparation de l’État et des religions…