Pro et anti-migrants manifestent dans les Alpes

22 avril 2018 Par Par Agence Reuters

Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a condamné dimanche les actions d'extrémistes de droite et de gauche hostiles et favorables aux migrants au cours du week-end dans les Hautes- Alpes et annoncé le déploiement de renforts de police et de gendarmerie pour assurer le contrôle de la frontière avec l'Italie.