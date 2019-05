«Ricochets», le nouveau podcast du Bondy Blog

Quand on parle de violence, on parle souvent des chiffres, mais rarement de l’humain derrière. Le Bondy Blog a choisi de s’y attarder à travers un nouveau podcast, « Ricochets », qui a pour ambition de raconter l’après : ce qui reste, ce qui part, et surtout, comment on vit avec. Une série de témoignages réalisée par Arno Pedram.