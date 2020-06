A Montpellier, les masques de la Métropole perturbent la campagne municipale

22 juin 2020 Par Cécile Hautefeuille et Xavier Malafosse (Le D'Oc)

Depuis plus d’un mois, chaque administré peut retirer deux masques lavables et réutilisables « offerts par la Métropole » de Montpellier. Si le maire Philippe Saurel a largement communiqué sur cette commande passée par ses services, il ne dit mot sur les détails. Notre partenaire Le d’Oc a observé de nombreux décalages entre la parole publique et la réalité.